JeanJambe et le mystère des profondeurs, Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, Rennes

JeanJambe et le mystère des profondeurs 6 mars – 4 avril Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Ille-et-Vilaine

entrée libre

Enfilez nos lunettes 3D pour découvrir les pérégrinations de JeanJambe dans les profondeurs d’une grotte peuplée de cristaux, champignons géants et autres mystères !

Grâce à la technique de l’anaglyphe, ce procédé aux origines de la 3D et qui s’observe avec des lunettes spéciales, le visiteur renoue avec les débuts du cinéma d’animation.

Dans le cadre des P’tits bouquineurs, du vendredi 6 mars au samedi 4 avril

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 91 »}]

Une exposition immersive conçue en relief par l'auteur-illustrateur Matthias Picard.

Matthias Picard