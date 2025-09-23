Jeanne Alechinsky GHOSTS Théâtre L’étoile du nord Paris

Jeanne Alechinsky

GHOSTS

Mar 23 septembre Mer 24 septembre — 20h00

Qu’est-ce qui en nous se transforme en silence ?

Recevons-nous des messages venant de nos intuitions, de nos imaginaires ? D’ailleurs ?

Comment nos corps réels sont-ils affectés par les fantômes de nos métamorphoses ?

Allant à la rencontre des corps en prise avec un invisible, GHOSTS souhaite célébrer cette nature reléguée en arrière-plan. Ces terres inconnues qui recèlent des mondes vierges, nouveaux, un langage expressif, poétique, une charge de potentiels de transformation et de joie.

PORTEUR·EUSE DE PROJET : Jeanne Alechinsky

COMPAGNIE : Paramour Compagnie

TITRE DU SPECTACLE : GHOSTS

Son mouvement ne suit pas les envolées de la basse et son rythme n’est pas rythmé par le battement du tambour. Elle y parvient, je suppose, parce que les fantômes (et l’invisible) sont des individus et des états, intérieurs et extérieurs, bordés ou non, ressentis ou non. Tracy Danison,

ATELIER DE DANSE

Avec Jeanne Alechinsky

Lundi 19 septembre

En lien avec son spectacle, Jeanne Alechinsky propose un atelier de danse.

GHOSTS interroge les perceptions invisibles du corps, notre capacité à valider nos visions et à accepter nos métamorphoses. Au moyen d’explorations somatiques guidées, nous explorerons ce territoire en nous, sans autre objectif que de tenter de tracer ce qui nous habite.

INFORMATION Nos ateliers sont ouverts à toutes et tous, peu importe votre niveau dans la pratique artistique concernée. Tous les ateliers ont lieu au sein du théâtre en petit effectif.

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Création / Première, une coproduction de L’étoile du nord. Artiste en résidence longue, en résidence de création et en résidence technique au théâtre du 15 au 19 septembre.

Du mardi 23 septembre 2025 au mercredi 24 septembre 2025 :

payant

De 5 à 18 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

