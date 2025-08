Jeanne Bleuse Road Movies Le Quartz Brest

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

2025-10-03

Avec son captivant Road Movies pour violon et piano, Jeanne Bleuse poursuit sa quête vagabonde autour de la figure majeure de la musique répétitive américaine John Adams.

La pianiste y convoque l’imaginaire du cinéma américain, entre lenteur hallucinée et course folle. Pour l’occasion, elle invite à ses côtés le violoniste Julian Boutin, longtemps membre du Quatuo Béla. Ensemble, ils exécutent des oeuvres de John Adams mais aussi de la compositrice Sylvaine Hélary et du multi-instrumentiste de rock progressif Bastien Pelenc. Et pour enrichir les sonorités, au piano acoustique s’allie le piano électronique KAWAI EP 608, curiosité des années 80, qui sonne sous ses doigts comme une guitare électrique.

Au programme

Road Movies de John Adams

Mare Nostrum (création) de Bastien Pelenc

Radio’s Move (création) de Sylvaine Hélary et extraits du poème Ravir les lieux de Hélène Dorion, et Love is a place de E.E. Cummings

Informations pratiques :

Durée 1h.

Réservations conseillées. .

