JEANNE CHERHAL – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours samedi 7 mars 2026.

AZ PROD EN ACCORD AVEC DECIBELS PRODUCTIONS ET LES EDITIONS TIBIA PRÉSENTENT : Spectacle coproduit par DÉCIBELS PRODUCTIONS et LES EDITIONS TIBIAARGU JEANNE CHERHALJeanne Cherhal s’est fait connaître au début des années 2000 avec ses chansons pleines d’audace, d’humour et de profondeur. Autrice, compositrice, chanteuse, bassiste et passionnément pianiste, elle est devenue un nom incontournable de la scène musicale française en signant six albums dont Douze fois par an, Histoire de J. et L’an 40. C’est à Benjamin Biolay qu’elle a confié la réalisation de son nouvel album, disponible depuis le 4 avril 2025. Plus libre que jamais, elle puise dans leur belle connivence une énergie réjouissante, un son enveloppant et un goût de l’aventure bienvenu. Leurs retrouvailles, une quinzaine d’années après leur duo emblématique Brandt Rhapsodie, augurent du meilleur.Artiste de scène, Jeanne s’apprête à retrouver en groupe la route des concerts, après une tournée seule au piano consacrée à ses musiques de films préférées, qui l’a menée de Cannes à Los Angeles. Nouvel album “JEANNE” disponible le 4 avril 2025Distribution : Jeanne Cherhal, chant et pianoPhilippe Entressangle, batterieNathy Cabrera, bassePaul Pavillon, guitaresRoman Reidid, clavier et trompettePas d’affiches du spectacle disponibleNous vous laissons lancer vos impressions en autonomie via le fichier HD dans la section AFFICHE du pack promoMerci

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37