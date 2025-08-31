Jeanne Cherhal Cité des Congrès Nantes

Jeanne Cherhal Cité des Congrès Nantes vendredi 27 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 20:00 –

Gratuit : non 25 € à 49 € 25 € à 49 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/jeanne-cherhal.html Tout public

Concert Autrice, compositrice, chanteuse, bassiste et passionnément pianiste, Jeanne Cherhal a marqué la scène musicale française avec des albums comme « Douze fois par an », « Histoire de J. » et « L’an 40 ».Elle revient sur scène cette année avec un nouvel album réalisé par Benjamin Biolay. Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/jeanne-cherhal.html