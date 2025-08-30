Jeanne Cherhal – Jeanne Le Pin Galant Mérignac

Jeanne Cherhal – Jeanne Le Pin Galant Mérignac vendredi 27 février 2026.

Jeanne Cherhal – Jeanne Vendredi 27 février 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T20:30:00 – 2026-02-27T22:00:00

Fin : 2026-02-27T20:30:00 – 2026-02-27T22:00:00

Après une tournée seule au piano consacrée à ses musiques de films préférées qui l’a menée de Cannes à Los Angeles, Jeanne Cherhal s’apprête à retrouver en groupe la route des concerts. La chanteuse viendra se dévoiler sur la scène du Pin Galant avec « Jeanne », autoportrait sensuel, sensible et engagé.

Autrice, compositrice, chanteuse, bassiste et passionnément pianiste, Jeanne Cherhal s’est fait connaître au début des années 2000 avec ses chansons pleines d’audace, d’humour et de profondeur.

Cette artiste de scène est devenue un nom incontournable de la scène musicale française en signant six albums dont « Douze fois par an », « Histoire de J. » et « L’an 40 ». C’est à Benjamin Biolay qu’elle a confié la réalisation de « Jeanne », sorti le 4 avril dernier. Plus libre que jamais, elle puise dans leur belle connivence une énergie réjouissante, un son enveloppant et un goût de l’aventure bienvenu. Leurs retrouvailles, une quinzaine d’années après leur duo emblématique Brandt Rhapsodie, augurent du meilleur.

Un concert vif, lumineux et engagé où elle célèbre sa liberté et chante en toute simplicité la femme qu’elle est.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

Jean François Robert