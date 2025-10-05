JEANNE CHERHAL – L’AGORA Bonneville

JEANNE CHERHAL – L’AGORA Bonneville mercredi 17 décembre 2025.

JEANNE CHERHAL Début : 2025-12-17 à 20:00. Tarif : – euros.

EPCA BONNEVILLE PRÉSENTE : JEANNE CHERHALJeanne Cherhal, autrice, compositrice et musicienne complète, revient sur scène avec un nouvel album réalisé par Benjamin Biolay. Révélée dans les années 2000, elle s’est imposée dans la chanson française avec des titres mêlant audace, humour et profondeur. Son nouvel opus, Jeanne, marque des retrouvailles créatives avec Biolay, quinze ans après leur duo Brandt Rhapsodie. Plus libre que jamais, elle entame une nouvelle tournée, cette fois accompagnée de son groupe, après une série de concerts en solo autour des musiques de films.

L’AGORA 42 AVENUE DE LA GARE 74130 Bonneville 74