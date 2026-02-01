Jeanne Cherhal Quai Jules Chagot Montceau-les-Mines

Jeanne Cherhal

Quai Jules Chagot L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Jeanne Cherhal s’est fait connaître au début des années 2000 avec ses chansons pleines d’audace, d’humour et de profondeur. Autrice, compositrice, chanteuse, bassiste et passionnément pianiste, elle est devenue un nom incontournable de la scène musicale française en signant six albums dont Douze fois par an, Histoire de J. et L’an 40.

C’est à Benjamin Biolay qu’elle a confié la réalisation de son nouvel album, prévu pour le printemps 2025. Plus libre que jamais, elle puise dans leur belle connivence une énergie réjouissante, un son enveloppant et un goût de l’aventure bienvenu.

Leurs retrouvailles, une quinzaine d’années après leur duo emblématique Brandt Rhapsodie, augurent du meilleur. Artiste de scène, Jeanne s’apprête à retrouver en groupe la route des concerts, après une tournée seule au piano consacrée à ses musiques de films préférées, qui l’a menée de Cannes à Los Angeles. .

Quai Jules Chagot L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeanne Cherhal

L’événement Jeanne Cherhal Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-01-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)