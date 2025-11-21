JEANNE CHERHAL – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

JEANNE CHERHAL – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mardi 16 décembre 2025.

JEANNE CHERHAL Début : 2025-12-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Jeanne Cherhal Après une tournée seule au piano, Jeanne Cherhal s’apprête à retrouver en groupe la route des concerts, pour partager avec les spectateurs ses magnifiques chansons.Jeanne Cherhal s’est fait connaître au début des années 2000 avec ses chansons pleines d’audace, d’humour et de profondeur. Autrice, compositrice, chanteuse, bassiste et passionnément pianiste, elle est devenue un nom incontournable de la scène musicale française en signant six albums dont « Douze fois par an », « Histoire de J. » et « L’an 40 ». C’est à Benjamin Biolay qu’elle a confié la réalisation de son nouvel album « Jeanne », sorti en 2025. Plus libre que jamais, elle puise dans leur belle connivence une énergie réjouissante, un son enveloppant et un goût de l’aventure bienvenu. Leurs retrouvailles, une quinzaine d’années après leur duo emblématique « Brandt Rhapsodie », augurent du meilleur. Jeanne Cherhal est ravie de retrouver en groupe la route des concerts, après une tournée seule au piano qui l’a menée de Cannes à Los Angeles.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69