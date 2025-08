Jeanne Côté Salle Paul Fort Nantes

Jeanne Côté Salle Paul Fort Nantes mardi 17 mars 2026.

Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte

Gagnante des Francouvertes 2023 et finaliste du Prix Félix- Leclerc 2024, sa plume unique, son jeu de piano et un côté folk épuré lui ont permis de conquérir les coeurs avec son premier album. Si ses racines gaspésiennes ont jusque-là été le fil conducteur de sa carrière, Jeanne Côté saisit l’opportunité de son deuxième album Nos routes pleines de branches pour bifurquer un peu et assumer davantage l’étendue de son registre. Toujours dans l’idée d’un folk minimaliste, mais plus dynamique et groovy, mettant cette fois le piano au second plan, l’album s’inspire des points de rupture et de rencontre qui dessinent les trajectoires humaines, le parcours imprévisible vers la légèreté.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000