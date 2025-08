Jeanne D, une histoire de France Villequiers

Jeanne D, une histoire de France Villequiers mardi 12 août 2025.

Jeanne D, une histoire de France

Rue du Château Villequiers Cher

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-12 20:45:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-12

Pendant le mois d’août, l’association « Septaine sur Scène » se produit au sein de la cours du Château de Villequiers. Assistez à l’une de leurs représentations « Jeanne D, une histoire de France ».

Suite au succès de « La Lettre » et de « Wyverne », la commune lance un nouveau projet ambitieux Jeanne D, une histoire de France , un spectacle vivant retraçant la vie de Jeanne d’Arc. Figure emblématique du XVe siècle, libératrice d’Orléans et symbole de résistance, Jeanne est passée par Montfaucon en Berry (aujourd’hui Villequiers) en octobre 1429. Redonnez vie à l’Histoire et découvrez ce nouveau chapitre artistique porté par les habitants eux-mêmes ! Attention le nombre de places PMR étant réduit, merci de prendre contact au préalable. 16 .

Rue du Château Villequiers 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 33 46

English :

During August, the « Septaine sur Scène » association performs in the courtyard of the Château de Villequiers. Attend one of their performances of « Jeanne D, une histoire de France ».

German :

Während des Monats August tritt der Verein « Septaine sur Scène » im Innenhof des Schlosses von Villequiers auf. Besuchen Sie eine ihrer Aufführungen « Jeanne D, une histoire de France ».

Italiano :

Durante il mese di agosto, l’associazione Septaine sur Scène si esibirà nel cortile del Castello di Villequiers. Assistete a una delle loro rappresentazioni di « Jeanne D, une histoire de France ».

Espanol :

Durante el mes de agosto, la asociación « Septaine sur Scène » actuará en el patio del castillo de Villequiers. Asista a una de sus representaciones de « Jeanne D, une histoire de France ».

L’événement Jeanne D, une histoire de France Villequiers a été mis à jour le 2025-08-04 par OT BOURGES