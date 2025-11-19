Jeanne d’Arc au fil du septième art, retour sur une héroïne hexagonale – Thierry PIEL et Ulrich HUYGEVELDE Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit pour tous et toutes. Entrée dans la limite des places disponibles. Aucune réservation. Pas de réservation. Tout public

Jeanne d’Arc est la figure féminine médiévale pour laquelle nous disposons de la documentation la plus abondante, qu’il s’agisse de sources primaires comme les actes de son procès ou de nombreuses sources secondaires, son nom apparaît en effet dans de nombreux écrits postérieurs, la reléguant toutefois souvent au second plan du long conflit connu sous le nom de guerre de Cent Ans, où la France et l’Angleterre s’affrontent sur fond de guerre civile entre les Armagnacs, soutiens du « dauphin » de Bourges Charles VII, et les Bourguignons, proches du duc de Bedford, régent du royaume de France pour le jeune Henri VI.En ces temps de crise remplis de prophéties surgit une « pucelle », une paysanne illettrée, originaire de Domrémy, bourg situé aux confins du royaume de France et du Saint-Empire romain germanique. À la différence d’autres prophétesses, elle prétend devoir conduire elle-même les soldats du roi pour accomplir la ou plutôt les missions que lui ordonnent ses voix. Après quelques succès, les premiers revers vont l’exposer à la vindicte de ceux qui la pensent inspirée par le diable. Tombée entre les mains des Anglais, jugée inéquitablement par la justice inquisitoriale, elle est brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431.L’annulation de son procès le 7 juillet 1456 ne la sortira pas d’un relatif oubli, jusqu’à ce qu’au XIXe siècle elle devienne une des figures identitaires françaises les plus éminentes, un statut qui va être accru au fil du conflit franco-prussien de 1870-1871 et de la Grande Guerre. Le 16 mai 1920, le pape Benoît XV canonise celle qui est alors devenue patronne de la France. Le cinéma, français et américain principalement, a été naturellement inspiré par son parcours tant éphémère que stupéfiant, oscillant entre hagiographie et réalisme non sans arrière-pensées politiques ou idéologiques. C’est ainsi que l’Allemagne nazie n’hésitera pas à instrumentaliser la Pucelle en mettant en scène une héroïne assassinée par des Anglais et abandonnée par ses compatriotes. Professeur d’histoire-géographie dans le secondaire public de 1986 à 1994, agrégé d’histoire en 1993, Thierry PIEL soutient sa thèse de doctorat « Principes Etruriae. Recherches sur les représentations et la nature du pouvoir dans le monde étrusco-latin. » en 2000. Il est, depuis, Maître de conférences en histoire ancienne à Nantes Université, spécialiste des civilisations archaïques du bassin méditerranéen.Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques de référence et co-auteur des fascicules illustoria Camille et le destin de Rome (2010) et Et Rome devint une République (2011)… Diplômé de Sciences-Po Paris en politique comparée, Ulrich HUYGEVELDE coordonne le centre Géopolis à Bruxelles qui propose des activités diversifiées de décryptage de l’actualité (expositions, débats, programmes radio), ainsi que le développement de l’antenne bruxelloise de la radio Euradio.Il continue également de travailler pour Nantes Université dont il a été vice-président en 2007-2008. Il y anime chaque année un cycle de conférences « Géopolitique » pour le grand public.

Amphi A, bâtiment Bias 2, Nantes 44000

