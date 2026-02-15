Jeanne Et Gabrielle Reposent En Peste Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Jeanne Et Gabrielle Reposent En Peste

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-07

2026-03-05

La Luna Negra situé dans le Grand Bayonne, vous propose un nouveau spectacle.

Comédie théâtrale décalée dans laquelle la mort devient prétexte à une hilarante et irrévérencieuse réflexion sur la vie. Happy End Parce que toutes les bonnes choses ont une fin C’est le nom de l’entreprise de Jeanne et Gabrielle, spécialisée en enterrements en tous genres enterrement de vie de jeune fille, de vie de garçon, et enterrement tout court. Vous êtes d’ailleurs conviés ce soir aux funérailles de Valentin, dans la solennité et la décence requise. Mais ça, c’était sans compter sur une erreur d’agenda, faisant basculer la soirée dans un chaos burlesque. Avec Caroline Dubois et Juliette Nuss. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05 contact@lunanegra.fr

