Jeanne et Gabrielle reposent en pestes La Comédie du Finistère Brest jeudi 4 décembre 2025.

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-12-04 21:00:00

fin : 2025-12-05 22:15:00

2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Happy End Parce que toutes les bonnes choses ont une fin !

Jeanne et Gabrielle reposent en pestes , c’est le nom de l’entreprise de Jeanne et Gabrielle, spécialisée en enterrements.

Tous types d’enterrements enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, enterrement tout court.

Elles ont d’ailleurs un agenda chargé !

Heureusement qu’elles sont bien organisées, une confusion entre événements est si vite arrivée…

Informations pratiques

Durée 1h15

Humour

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

