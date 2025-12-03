JEANNE ET GABRIELLE REPOSENT EN PESTES – COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle

JEANNE ET GABRIELLE REPOSENT EN PESTES Début : 2026-02-21 à 21:00. Tarif : – euros.

Happy End – Parce que toutes les bonnes choses ont une fin !C’est le nom de l’entreprise de Jeanne et Gabrielle, spécialisée en enterrements de tous types : enterrement de vie de jeune fille, de vie de garçon, et enterrement tout court.Vous êtes d’ailleurs conviés ce soir aux funérailles de Valentin, dans la solennité et la décence requise. Mais ça, c’était sans compter sur une erreur d’agenda …

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17