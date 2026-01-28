Jeanne et Marguerite Théâtre de la rue de belleville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 20:30 – 22:00

Gratuit : non Tarif plein : 22€Tarif réduit : 17€Carte blanche : 12€ Tout public

Jeanne hérite d’une valise dans laquelle elle découvre l’incroyable destin de Marguerite.De ce trésor envoûtant naissent deux récits bouleversants : ceux de deux femmes, à deux époques différentes, un lien très fort les unissant…Une histoire vraie et puissante qui nous emporte dans un tourbillon d’amour. Un spectacle de la compagnie Davaïd’après l’œuvre de Valérie PerronnetMise en scène de Kariné DubéAvec Aurélie Valetoux et Flore Vannier-MoreauLumière – Mathieu CharvotScénographie – Arthur Freyss

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100



