Châtelaudren-Plouagat

Jeanne Grascoeur Hooked Paris (L’Effet Mode)

Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:15:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Défilé de mode dans le cadre du festival L’Effet Mode. Avec Jeanne Grascoeur Hooked Paris, la passion de la mode éthique entre en scène. Jeanne Grascoeur Brazidec est une jeune créatrice bretonne de 24 ans, originaire de Trévé, dans les Côtes-d’Armor. Diplômée de l’école de mode ESMOD, elle fonde à la fin de ses études sa marque Hooked Paris qui transforme tissus et vêtements de seconde main en créations uniques. Elle imagine notamment des costumes de scène, pensés comme de véritables pièces d’exception. Habilleuse sur les prestigieux plateaux de la Fashion Week, gagnante du Prix Royal Mer au Festival international des créateurs de mode de Dinan, son travail valorise la singularité, l’artisanat et réinvente des styles classiques. Installée à Paris, elle créée des pièces au look impactant, montrant que recyclage et haute couture donnent à la mode de nouvelles mesures. .

Rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 26 40

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English :

L’événement Jeanne Grascoeur Hooked Paris (L’Effet Mode) Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Falaises d’Armor