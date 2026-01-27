Jeanne, la Combattante ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 14 février – 1 mars Plein tarif : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Tarif enfant : 9,50 € (de 4 à 15 ans)

Gratuit pour les – de 4 ans et les plus de 80 ans – sur présentation de justificatif

Pass Tribu : 50 € (5 personnes : 2 adultes + 3 enfants – 1 seul règlement).

En février, le château vous propose de supers animations ! Spectacle interactif avec Jeanne d’Arc, rencontre avec la cuisinière, parcours intérieurs et extérieurs, de quoi plaire à toute la famille !

Histoire et aventures vous attendent au Château parc de Meung pendant les vacances de février !

– Une animation interactive avec Jeanne d’Arc !

Quand Jeanne fait son cinéma ! Avec humour, énergie et une pointe d’impertinence, on brise les clichés : la « pucelle » fragile ? Pas vraiment. La guerrière visionnaire ? Oh que oui ! Découvrez une Jeanne humaine, tenace et étonnamment moderne. Une animation familiale, drôle et vif, où l’histoire se joue, se bouscule et se réinvente sous nos yeux. Parce qu’il est temps de rencontrer la vraie Jeanne, juste une jeune femme qui s’est levée quand plus personne n’osait le faire !

Rendez-vous à 14h30, 15h30 et 16h30 du mardi au dimanche du 14 février au 1er mars 2026. Sans supplément – sans réservation.

Avec la compagnie Actes.

– Marie la Cuisinière est de retour !

Vous la connaissez et elle vous a manqué : Marie la Cuisinière est de retour au Château, et elle n’est pas venue les mains vides ! Profitez de sa présence dans la grande cuisine du Château pour déguster de délicieuses crêpes et pour en apprendre plus sur la cuisine au XVIIIᵉ siècle !

Du 14 février au 1er mars 2026, tous les jours sauf le lundi, animation en continu de 14h30 à 17h.

– Offre spéciale Saint Valentin : 1 + 1 = 1 !

Pour la Saint Valentin, célébrez l’Amour au château de Meung ! Venez à 2, payez pour 1 !

Profitez de la réouverture du château pour partager un moment chaleureux en duo dans un lieu chargé d’émotions et d’histoire. Baladez vous, échangez, riez et créez de précieux souvenirs dans un lieu hors du temps. Parce que l’amour se vit et se partage, venez le vivre au château de Meung !

Valable pour 2 personnes, 1 plein tarif acheté, une entrée offerte. Offre valable en ligne et sur place dans la limite d’une utilisation par panier utilisable uniquement le samedi 14 février 2026. Offre non remboursable et non cumulable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T18:00:00.000+01:00

info@chateau-de-meung.com 0238443647 https://chateau-de-meung.com

Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret



