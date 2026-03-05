Jeanne, la Combattante ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 11 – 26 avril Plein tarif : 13 €

Tarif réduit : 11 € (étudiants jusqu’à 25 ans, chômeurs, handicapés)

Tarif enfant : 9,50 € (de 4 à 15 ans)

Gratuit pour les – de 4 ans et les plus de 80 ans

Pass Tribu : 50 € (5 personnes : 2 adultes + 3 enfants – 1 seul règlement).

Découvrez Jeanne d’Arc à travers une animation interactive à vivre en famille !

Une animation interactive avec Jeanne d’Arc !

Vous l’avez loupé lors des vacances de février ? Ca tombe bien, Jeanne revient faire son cinéma ! Avec humour, énergie et une pointe d’impertinence, on brise les clichés : la « pucelle » fragile ? Pas vraiment. La guerrière visionnaire ? Oh que oui ! Découvrez une Jeanne humaine, tenace et étonnamment moderne. Une animation familiale, drôle et vif, où l’histoire se joue, se bouscule et se réinvente sous nos yeux. Attendez vous à incarner l’Histoire !

Rendez-vous à 14h30, 15h30 et 16h30 du mardi au dimanche du 11 au 26 avril 2026. Sans supplément – sans réservation.

Avec la compagnie Actes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00.000+02:00

1

info@chateau-de-meung.com 0238443647 https://chateau-de-meung.com/billetterie-en-ligne/

Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

