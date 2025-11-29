Jeannette Guichard Bunel et Alain Mandon Galerie Graal Agen

Jeannette Guichard Bunel et Alain Mandon

Galerie Graal 174 Boulevard de la République Agen Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-31

2025-11-29

Découvrez la peinture vibrante de Jeannette Guichard-Bunel (portraits saisissants) et les sculptures puissantes d'Alain Mandon (œuvres tridimensionnelles et jeux de lumière).

Jeannette Guichard-Bunel, artiste peintre, vous captivera avec ses toiles vibrantes et ses portraits saisissants (comme celui présenté sur l'invitation !).

Alain Mandon, artiste sculpteur, vous étonnera avec ses œuvres tridimensionnelles puissantes, sublimées par la lumière et la texture, tel que cet impressionnant buste doré.

Galerie Graal 174 Boulevard de la République Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 35 13 03 mpeslier.graal@wanadoo.fr

English : Jeannette Guichard Bunel et Alain Mandon

Discover the vibrant paintings of Jeannette Guichard-Bunel (striking portraits) and the powerful sculptures of Alain Mandon (three-dimensional works and light effects).

German : Jeannette Guichard Bunel et Alain Mandon

Entdecken Sie die vibrierende Malerei von Jeannette Guichard-Bunel (eindringliche Porträts) und die kraftvollen Skulpturen von Alain Mandon (dreidimensionale Werke und Lichtspiele).

Italiano :

Scoprite i vivaci dipinti di Jeannette Guichard-Bunel (ritratti di grande impatto) e le potenti sculture di Alain Mandon (opere tridimensionali e giochi di luce).

Espanol : Jeannette Guichard Bunel et Alain Mandon

Descubra las vibrantes pinturas de Jeannette Guichard-Bunel (retratos impactantes) y las poderosas esculturas de Alain Mandon (obras tridimensionales y juegos de luz).

