JEANNETTE MAC DONALD, LA DAME AUX FAUVES MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse

JEANNETTE MAC DONALD, LA DAME AUX FAUVES

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-25 14:30:00

2026-02-24

Pendant les vacances, le muséum vous invite à partager un moment fort en famille avec un spectacle de circassiennes en hommage à Jeannette Mac Donald !

Des circassiennes rendent hommage à Jeannette Mac-Donald, l’une des premières femmes dompteuses à entrer dans la cage aux fauves avec 10 lions, qui a développé une technique de dressage par la douceur. Un destin exceptionnel, à revivre au coeur des collections du Muséum !

– À partir de 5 ans

– Sans inscription

– Spectacle inclus dans le billet d’entrée 12 .

MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 museum@toulouse-metropole.fr

English :

During the vacations, the museum invites you to share a special moment with your family with a circus show in tribute to Jeannette Mac Donald!

