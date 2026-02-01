JEANNETTE MAC DONALD, LA DAME AUX FAUVES MUSEUM DE TOULOUSE Toulouse
JEANNETTE MAC DONALD, LA DAME AUX FAUVES
MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-25 14:30:00
Date(s) :
2026-02-24
Pendant les vacances, le muséum vous invite à partager un moment fort en famille avec un spectacle de circassiennes en hommage à Jeannette Mac Donald !
Des circassiennes rendent hommage à Jeannette Mac-Donald, l’une des premières femmes dompteuses à entrer dans la cage aux fauves avec 10 lions, qui a développé une technique de dressage par la douceur. Un destin exceptionnel, à revivre au coeur des collections du Muséum !
Bon à savoir
– À partir de 5 ans
– Sans inscription
– Spectacle inclus dans le billet d’entrée 12 .
MUSEUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules-Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84 museum@toulouse-metropole.fr
English :
During the vacations, the museum invites you to share a special moment with your family with a circus show in tribute to Jeannette Mac Donald!
L’événement JEANNETTE MAC DONALD, LA DAME AUX FAUVES Toulouse a été mis à jour le 2026-02-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE