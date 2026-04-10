Jeannot comme Jaurès la Fabrick Cie Création Ephémère la Fabrick Millau

Millau

Jeannot comme Jaurès la Fabrick

THEATRE DE LA MAISON DU PEUPLE Millau Aveyron

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

LE SAMEDI 18 AVRIL 2026

A 20H30

Après l'écriture de FÉDÉRICO'S seul en scène autour de la guerre d'Espagne.

Filip Forgeau, Philippe Flahaut et Kévin Perez démarre un nouveau compagnonnage

autour de la figure de Jean Jaurès. Issu d'une famille très engagée politiquement, aux

repas de famille sont souvent très animés, passionnés par le débat politique. Où il traine

toujours sur la table du salon un quotidien de L'Humanité , journal fondé par Jean

Jaurès en 1904.

Kévin Perez a souhaité initié cette nouvelle création avec pour objectif de “ ne surtout

pas faire une reconstitution historique mais de placer la pensée, l'engagement

philosophique et politique de Jean Jaurès dans notre société contemporaine, au cœur du

21ème siècle”.

Ne pas momifier la figure de Jaurès, mais la ressusciter au présent , en

faisant résonner l’écho de ses paroles et de son combat, tout en rendant compte du bruit

du monde d’aujourd’hui. Car Jaurès était quelque part un écrivain , ses discours et ses

textes théoriques l’attestent. Faire résonner sa langue, donc, mais en l’imbriquant dans

une histoire d’aujourd’hui, qui parle aux jeunes autant qu’aux moins jeunes, l’histoire d’un

fils et d’un père, afin de mêler l’intime et l’universel, le singulier et le pluriel…

Jeannot comme Jaurès met en scène Un Père broyé par le rouleau compresseur de

nos sociétés modernes, emporté par le courant du monde. Son Fils, jeune homme en

révolte, reprend le flambeau que son père n’est plus capable de porter. L’un va mourir,

l’autre va renaître. C’est une histoire de transmission, en quelque sorte.

Équipe Artistique

Texte : de Filip Forgeau

Mise en scène de : Philippe Flahaut

Avec : Kévin Perez

Création et régie Lumière : Michaël Vigier

Création et régie son : Victor Pol

Chant : Marie des Neiges Flahaut

Décors : William Puel et Corinne Bodu

Création vidéos : Jérémy Bismuth (Ami des lobbies)

Crédit photo : Cécile Flahaut

Tarif :

15 et 8 euros

Pas de Réservation

Pré achats via la plateforme de billetterie en ligné sécurisée Hello Assos :

https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-creation-theatrale-en-

aveyron/evenements/jeannot-comme-jaures-f-forgeau-ph-flahaut

renseignements : 05 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr .

THEATRE DE LA MAISON DU PEUPLE Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr

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English :

L’événement Jeannot comme Jaurès la Fabrick Millau a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)