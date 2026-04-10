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Jeannot comme Jaurès la Fabrick Cie Création Ephémère la Fabrick Millau

Jeannot comme Jaurès la Fabrick Cie Création Ephémère la Fabrick Millau

Jeannot comme Jaurès la Fabrick Cie Création Ephémère la Fabrick Millau samedi 18 avril 2026.

Lieu : Cie Création Ephémère la Fabrick

Adresse : 9 rue de la Saunerie

Ville : 12100 Millau

Département : Aveyron

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : 8 8 15 Tarif de base plein tarif

Millau

Jeannot comme Jaurès la Fabrick

THEATRE DE LA MAISON DU PEUPLE Millau Aveyron

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

LE SAMEDI 18 AVRIL 2026
A 20H30
Après l'écriture de  FÉDÉRICO'S  seul en scène autour de la guerre d'Espagne.
Filip Forgeau, Philippe Flahaut et Kévin Perez démarre un nouveau compagnonnage
autour de la figure de Jean Jaurès. Issu d'une famille très engagée politiquement, aux
repas de famille sont souvent très animés, passionnés par le débat politique. Où il traine
toujours sur la table du salon un quotidien de L'Humanité , journal fondé par Jean
Jaurès en 1904.
Kévin Perez a souhaité initié cette nouvelle création avec pour objectif de “ ne surtout
pas faire une reconstitution historique  mais de placer la pensée, l'engagement
philosophique et politique de Jean Jaurès dans notre société contemporaine, au cœur du
21ème siècle”.
Ne pas momifier la figure de Jaurès, mais la ressusciter au présent , en
faisant résonner l’écho de ses paroles et de son combat, tout en rendant compte du bruit
du monde d’aujourd’hui. Car Jaurès était quelque part un écrivain , ses discours et ses
textes théoriques l’attestent. Faire résonner sa langue, donc, mais en l’imbriquant dans
une histoire d’aujourd’hui, qui parle aux jeunes autant qu’aux moins jeunes, l’histoire d’un
fils et d’un père, afin de mêler l’intime et l’universel, le singulier et le pluriel…
 Jeannot comme Jaurès  met en scène Un Père broyé par le rouleau compresseur de
nos sociétés modernes, emporté par le courant du monde. Son Fils, jeune homme en
révolte, reprend le flambeau que son père n’est plus capable de porter. L’un va mourir,
l’autre va renaître. C’est une histoire de transmission, en quelque sorte.
Équipe Artistique
Texte : de Filip Forgeau
Mise en scène de : Philippe Flahaut
Avec : Kévin Perez
Création et régie Lumière : Michaël Vigier
Création et régie son : Victor Pol
Chant : Marie des Neiges Flahaut
Décors : William Puel et Corinne Bodu
Création vidéos : Jérémy Bismuth (Ami des lobbies)
Crédit photo : Cécile Flahaut
Tarif :
15 et 8 euros
Pas de Réservation 
Pré achats via la plateforme de billetterie en ligné sécurisée Hello Assos :
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-creation-theatrale-en-
aveyron/evenements/jeannot-comme-jaures-f-forgeau-ph-flahaut
renseignements : 05 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr   .

THEATRE DE LA MAISON DU PEUPLE Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96  cie.ephemere@wanadoo.fr

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L’événement Jeannot comme Jaurès la Fabrick Millau a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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