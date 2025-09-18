JECJ Conférence ‘Kaddish pour un prof’ Casino des Faïenceries Sarreguemines

JECJ Conférence ‘Kaddish pour un prof’ Casino des Faïenceries Sarreguemines jeudi 18 septembre 2025.

JECJ Conférence ‘Kaddish pour un prof’

Casino des Faïenceries 4 rue du colonel Edouard Cazal Sarreguemines Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18 20:00:00

2025-09-18

Laurence Jost-Lienhard, professeure agrégée d’histoire-géographie, viendra présenter son ouvrage « Kaddish pour un prof ».

Les persécutions dont a été victime la communauté juive rurale du Pays de Hanau attestent de la nécessité d’en préserver le souvenir. Elles s’inscrivent dans une mémoire collective confrontée au Judenrein alsacien et à la Shoah. Des recherches dans les archives du lycée de Bouxwiller ainsi que des témoignages précieux ont permis à Laurence Jost-Lienhard et à ses élèves de retracer les parcours de vie d’un professeur, Maurice Bloch, déporté à Auschwitz par le convoi 62 du 20 novembre 1943, et d’élèves aux destins tragiques les frères Roger et Jacques Joseph, déportés par le convoi 48 du 13 février 1943, Samuel (Samy) Rothkopf, fusillé à la frontière suisse le 23 décembre 1942 et Benno (Benoît) Malz, tué dans un char en novembre 1944 devant Belfort. Animée par la nécessité de transmettre la mémoire et d’impliquer les plus jeunes, l’auteure redonne vie à des êtres dont on ne savait ce qu’ils étaient devenus. Nées en Alsace, ces histoires touchent bien d’autres régions, telles le Cher avec la tragédie des puits de Guerry, le Jura, le Doubs, l’Isère, la Haute-Vienne et la Dordogne, terres d’accueil des réfugiés juifs alsaciens.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Proposé dans le cadre des Journées Européennes de la Culture Juive (JECJ).Tout public

Casino des Faïenceries 4 rue du colonel Edouard Cazal Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

Laurence Jost-Lienhard, professor of history and geography, will present her book « Kaddish pour un prof ».

The persecutions suffered by the rural Jewish community of the Pays de Hanau demonstrate the need to preserve its memory. They are part of a collective memory confronted with the Alsatian Judenrein and the Holocaust. Research into the archives of the Lycée de Bouxwiller, together with invaluable eyewitness accounts, enabled Laurence Jost-Lienhard and her pupils to retrace the lives of a teacher, Maurice Bloch, who was deported to Auschwitz on convoy 62 on November 20, 1943, and of pupils with tragic fates: brothers Roger and Jacques Joseph, deported on convoy 48 on February 13, 1943, Samuel (Samy) Rothkopf, shot at the Swiss border on December 23, 1942, and Benno (Benoît) Malz, killed in a tank outside Belfort in November 1944. Driven by the need to pass on the memory and involve the young, the author brings back to life people whose fate was unknown. Born in Alsace, these stories touch many other regions, such as the Cher region with the tragedy of the Guerry wells, the Jura, Doubs, Isère, Haute-Vienne and Dordogne regions, where Alsatian Jewish refugees were welcomed.

Free admission subject to availability.

Offered as part of the European Days of Jewish Culture (JECJ).

German :

Laurence Jost-Lienhard, außerordentliche Lehrerin für Geschichte und Geografie, wird ihr Buch « Kaddish pour un prof » (Kaddisch für einen Lehrer) vorstellen.

Die Verfolgungen, denen die ländliche jüdische Gemeinschaft im Hanauer Land ausgesetzt war, zeugen von der Notwendigkeit, die Erinnerung daran zu bewahren. Sie sind Teil eines kollektiven Gedächtnisses, das mit dem elsässischen Judenrein und der Shoah konfrontiert ist. Durch Recherchen in den Archiven des Lycée de Bouxwiller sowie durch wertvolle Zeugenaussagen konnten Laurence Jost-Lienhard und ihre Schüler die Lebenswege eines Lehrers, Maurice Bloch, der am 20. November 1943 mit dem Konvoi 62 nach Auschwitz deportiert wurde, und von Schülern mit tragischen Schicksalen nachzeichnen: die Brüder Roger und Jacques Joseph, die mit dem Konvoi 48 vom 13. Februar 1943 deportiert wurden, Samuel (Samy) Rothkopf, der am 23. Dezember 1942 an der Schweizer Grenze erschossen wurde, und Benno (Benoît) Malz, der im November 1944 vor Belfort in einem Panzer getötet wurde. Getrieben von der Notwendigkeit, die Erinnerung weiterzugeben und die Jüngsten einzubeziehen, erweckt die Autorin Menschen, von denen man nicht wusste, was aus ihnen geworden war, zu neuem Leben. Die im Elsass entstandenen Geschichten berühren viele andere Regionen, wie z. B. Cher mit der Tragödie der Brunnen von Guerry, Jura, Doubs, Isère, Haute-Vienne und Dordogne, wo die elsässischen jüdischen Flüchtlinge Aufnahme fanden.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Angeboten im Rahmen der Europäischen Tage der Jüdischen Kultur (JECJ).

Italiano :

Laurence Jost-Lienhard, professore associato di storia e geografia, presenterà il suo libro « Kaddish pour un prof ».

La persecuzione subita dalla comunità ebraica rurale del Pays de Hanau dimostra la necessità di preservarne la memoria. Sono parte di una memoria collettiva che si confronta con il Judenrein alsaziano e la Shoah. Laurence Jost-Lienhard e i suoi allievi hanno utilizzato le ricerche negli archivi del Lycée de Bouxwiller e le preziose testimonianze oculari per ripercorrere le vite di un insegnante, Maurice Bloch, che fu deportato ad Auschwitz sul convoglio 62 il 20 novembre 1943, e di allievi il cui destino fu tragico: i fratelli Roger e Jacques Joseph, deportati sul convoglio 48 il 13 febbraio 1943, Samuel (Samy) Rothkopf, fucilato alla frontiera svizzera il 23 dicembre 1942, e Benno (Benoît) Malz, ucciso in un carro armato fuori Belfort nel novembre 1944. Spinto dalla necessità di tramandare la memoria e di coinvolgere i più giovani, l’autore riporta in vita persone di cui non si conosceva il destino. Nate in Alsazia, queste storie toccano molte altre regioni, come lo Cher, con la tragedia dei pozzi di Guerry, il Giura, il Doubs, l’Isère, la Haute-Vienne e la Dordogna, che hanno accolto i rifugiati ebrei alsaziani.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

Offerta nell’ambito delle Giornate europee della cultura ebraica (JECJ).

Espanol :

Laurence Jost-Lienhard, profesora asociada de Historia y Geografía, presentará su libro « Kaddish pour un prof ».

La persecución sufrida por la comunidad judía rural del Pays de Hanau demuestra la necesidad de preservar su memoria. Forman parte de una memoria colectiva enfrentada al Judenrein alsaciano y a la Shoah. Laurence Jost-Lienhard y sus alumnos han recurrido a la investigación en los archivos del Liceo de Bouxwiller y a valiosos relatos de testigos presenciales para recorrer las vidas de un profesor, Maurice Bloch, que fue deportado a Auschwitz en el convoy 62 el 20 de noviembre de 1943, y de alumnos cuyos destinos fueron trágicos: los hermanos Roger y Jacques Joseph, deportados en el convoy 48 el 13 de febrero de 1943, Samuel (Samy) Rothkopf, fusilado en la frontera suiza el 23 de diciembre de 1942, y Benno (Benoît) Malz, muerto en un tanque a las afueras de Belfort en noviembre de 1944. Impulsado por la necesidad de transmitir la memoria e implicar a las nuevas generaciones, el autor revive a personas cuyo destino se desconocía. Nacidas en Alsacia, estas historias tocan muchas otras regiones, como el Cher, con la tragedia de los pozos de Guerry, y el Jura, Doubs, Isère, Haute-Vienne y Dordoña, donde encontraron refugio los refugiados judíos alsacianos.

La entrada es gratuita, sujeta a disponibilidad.

Ofrecido en el marco de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía (JECJ).

