JECK – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

JECK Début : 2025-12-02 à 20:00. Tarif : – euros.

Jeck, jeune artiste francophone en pleine ascension, a su conquérir le cœur du public grâce à son style musical unique, alliant pop et chanson française. Fort de ses trois tubes à succès, « Parapluie » avec 23 millions de vues en seulement 11 mois, « Sans toi » avec 3,3 millions de vues, et « Défaite » qui totalise 2,3 millions de vues en 12 mois, il s’impose comme une figure incontournable de la scène musicale contemporaine.Son parcours remarquable a été salué par sa nomination pour la deuxième fois aux NRJ Music Awards dans la catégorie « Révélation francophone ». Le 1er juin dernier, Jeck a également enflammé la scène de l’Alhambra à Paris, où il a affiché complet en 24h, illustrant l’engouement croissant du public pour sa musique. Avec plus de 806 000 auditeurs mensuels sur Spotify, Jeck est définitivement sur la voie d’une carrière florissante.

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37