Jeck en concert Cité des Congrès Nantes dimanche 11 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 18:00 –
Gratuit : non 39 € 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/jeck-en-concert.html Tout public 

Concert Jeck, jeune artiste francophone en pleine ascension, a su conquérir le cœur du public grâce à son style musical unique, alliant pop et chanson française. Fort de ses trois tubes à succès, « Parapluie » avec 23 millions de vues en seulement 11 mois, « Sans toi » avec 3,3 millions de vues, et « Défaite » qui totalise 2,3 millions de vues en 12 mois, il s’impose comme une figure incontournable de la scène musicale contemporaine.Son parcours remarquable a été salué par sa nomination pour la deuxième fois aux NRJ Music Awards dans la catégorie « Révélation francophone ». Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000
02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/jeck-en-concert.html