Jeck Joué-lès-Tours mardi 2 décembre 2025.

Allée André Malraux Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 29.4 – 29.4 – 39.4 EUR

Début : Mardi 2025-12-02 20:00:00

2025-12-02

Jeck, jeune artiste francophone en pleine ascension, a su conquérir le cœur du public grâce à son style musical unique, alliant pop et chanson française. Son parcours remarquable a été salué par sa nomination pour la deuxième fois aux NRJ Music Awards dans la catégorie Révélation francophone .

Jeck, jeune artiste francophone en pleine ascension, a su conquérir le cœur du public grâce à son style musical unique, alliant pop et chanson française. Fort de ses trois tubes à succès, Parapluie avec 23 millions de vues en seulement 11 mois, Sans toi avec 3,3 millions de vues, et Défaite qui totalise 2,3 millions de vues en 12 mois, il s’impose comme une figure incontournable de la scène musicale contemporaine.

Le 1er juin dernier, Jeck a également enflammé la scène de l’Alhambra à Paris, où il a affiché complet en 24h, illustrant l’engouement croissant du public pour sa musique. Avec plus de 806 000 auditeurs mensuels sur Spotify, 29.4 .

English :

Jeck, a young up-and-coming French-speaking artist, has won the hearts of audiences with her unique musical style, combining pop and French chanson. Her remarkable career has been recognized by her nomination for a second time at the NRJ Music Awards in the « Révélation francophone » category.

German :

Jeck ist eine junge, aufstrebende frankophone Künstlerin, die mit ihrem einzigartigen Musikstil, der Pop und französische Chansons verbindet, die Herzen des Publikums erobert hat. Ihr bemerkenswerter Werdegang wurde durch ihre zweite Nominierung für die NRJ Music Awards in der Kategorie « Révélation francophone » gewürdigt.

Italiano :

Jeck, giovane artista emergente di lingua francese, ha conquistato il cuore del pubblico con il suo stile musicale unico, che unisce pop e chanson francese. La sua straordinaria carriera è stata riconosciuta dalla seconda nomination agli NRJ Music Awards nella categoria « Révélation francophone ».

Espanol :

Jeck, joven promesa de la canción francófona, se ha ganado el corazón del público con su estilo musical único, que combina el pop y la chanson francesa. Su notable carrera ha sido reconocida con su nominación por segunda vez a los NRJ Music Awards en la categoría de « Révélation francophone ».

