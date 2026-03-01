J’éclaire mon chemin de Vie Gonnetot

J’éclaire mon chemin de Vie

Grand rue Gonnetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Nous débutons un nouveau cycle de 9 ans.

2026, une année universelle 1 qui nous invite au RENOUVEAU

Un nouveau monde s’ouvre à nous en ce début de l’Ere du Verseau

2026 une année de grands changements, de chaos avec des évènementd qui vont nous inviter à la Résilience

Nous devrons penser et agir autrement,nous entrons dans une énergie circulaire

Un monde où la communauté, la fraternité, le partage et la communication seront privilégiés

Nous entrons dans 9 ans de transition, 9 ans de passage

Le mantra de ces 9 années = TOUS pour TOUS = un esprit de communauté

Nous avons des décisions à prendre pour faire partie du changement et de la transformation

VIVONS L’ICI ET MAINTENANT

Créons-nous une vie intérieure qui illumine notre chemin .

Grand rue Gonnetot 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 70 33 16 info@presbytere-gonnetot.fr

