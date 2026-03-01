J’éclaire mon chemin de Vie Gonnetot
J’éclaire mon chemin de Vie Gonnetot samedi 28 mars 2026.
J’éclaire mon chemin de Vie
Grand rue Gonnetot Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-29 16:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Nous débutons un nouveau cycle de 9 ans.
2026, une année universelle 1 qui nous invite au RENOUVEAU
Un nouveau monde s’ouvre à nous en ce début de l’Ere du Verseau
2026 une année de grands changements, de chaos avec des évènementd qui vont nous inviter à la Résilience
Nous devrons penser et agir autrement,nous entrons dans une énergie circulaire
Un monde où la communauté, la fraternité, le partage et la communication seront privilégiés
Nous entrons dans 9 ans de transition, 9 ans de passage
Le mantra de ces 9 années = TOUS pour TOUS = un esprit de communauté
Nous avons des décisions à prendre pour faire partie du changement et de la transformation
VIVONS L’ICI ET MAINTENANT
Créons-nous une vie intérieure qui illumine notre chemin .
Grand rue Gonnetot 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 70 33 16 info@presbytere-gonnetot.fr
