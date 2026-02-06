J’écoute des histoires Place du 11 Novembre Landiras
Place du 11 Novembre Bibliothèque intercommunale de Landiras Landiras
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18 2026-03-18
Ne manquez pas ce rendez-vous à destination des enfants et leur famille !
Chantal et Brigitte partagent de belles histoires à écouter ensemble.
Un rendez-vous tout doux à destination des enfants de 3 à 6 ans et leur famille. .
Place du 11 Novembre Bibliothèque intercommunale de Landiras Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 01 58 mediatheque@convergence-garonne.fr
