J’écoute des histoires Place du 11 Novembre Landiras

J’écoute des histoires

Place du 11 Novembre Bibliothèque intercommunale de Landiras Landiras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18 2026-03-18

Ne manquez pas ce rendez-vous à destination des enfants et leur famille !

Chantal et Brigitte partagent de belles histoires à écouter ensemble.

Un rendez-vous tout doux à destination des enfants de 3 à 6 ans et leur famille. .

Place du 11 Novembre Bibliothèque intercommunale de Landiras Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 01 58 mediatheque@convergence-garonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : J’écoute des histoires

L’événement J’écoute des histoires Landiras a été mis à jour le 2026-02-02 par La Gironde du Sud