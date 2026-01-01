J’écoute en Grenouillère Châlons-en-Champagne
J’écoute en Grenouillère Châlons-en-Champagne samedi 10 janvier 2026.
J’écoute en Grenouillère
Médiathèques de Châlons Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-03-21 10:30:00
Date(s) :
2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07 2026-03-07 2026-03-21
Tout public
Un parent accompagne son enfant pour partager un moment autour de la lecture d’album.
Séance ponctuée de musique, de comptines, animée par des bibliothécaires.
Pour les 0 3 ans accompagné·e·s d’un·e adulte
Accès libre. .
Médiathèques de Châlons Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : J’écoute en Grenouillère
L’événement J’écoute en Grenouillère Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne