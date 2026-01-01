J’écoute en Grenouillère Châlons-en-Champagne

J’écoute en Grenouillère

Médiathèques de Châlons Châlons-en-Champagne

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-03-21 10:30:00

2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07 2026-03-07 2026-03-21

Un parent accompagne son enfant pour partager un moment autour de la lecture d’album.

Séance ponctuée de musique, de comptines, animée par des bibliothécaires.

Pour les 0 3 ans accompagné·e·s d’un·e adulte

Médiathèques de Châlons Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

