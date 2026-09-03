J’écoute en Grenouillère Châlons-en-Champagne
samedi 7 novembre 2026 · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
J’écoute en Grenouillère
Médiathèques de Châlons Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 10:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Tout public
Un parent accompagne son enfant pour partager un moment autour de la lecture d’album.
Séance ponctuée de musique, de comptines, animée par des bibliothécaires.
Pour les 0 – 3 ans accompagné·e·s d’un·e adulte :
Accès libre. .
Médiathèques de Châlons Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
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English : J’écoute en Grenouillère
L’événement J’écoute en Grenouillère Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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