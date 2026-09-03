UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châlons-en-Champagne

J’écoute en Grenouillère Châlons-en-Champagne

samedi 7 novembre 2026 · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Médiathèques de Châlons
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

J’écoute en Grenouillère

Médiathèques de Châlons Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 10:30:00

Date(s) :
2026-11-07

Tout public
Un parent accompagne son enfant pour partager un moment autour de la lecture d’album.
Séance ponctuée de musique, de comptines, animée par des bibliothécaires.
Pour les 0 – 3 ans accompagné·e·s d’un·e adulte :

Accès libre.   .

Médiathèques de Châlons Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : J’écoute en Grenouillère

L’événement J’écoute en Grenouillère Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)