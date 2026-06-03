J’écris ton nom, Parvis de l’école Joliot-Curie, Talence

J’écris ton nom Samedi 13 juin, 10h00 Parvis de l’école Joliot-Curie Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le stand proposé par les Éditions Fedora « J’écris ton nom » vous invite à un voyage au cœur des écritures !

Venez découvrir une exposition temporaire en plein air (L’apparition de l’écriture entre Océan et Méditerranée) et participer à de nombreuses animations : création d’une grande fresque préhistorique, initiation aux écritures antiques ou encore démonstration de taille de pierre médiévale.

Petits et grands pourront également s’amuser autour de notre stand de jeux de société historiques. Accessible à tous, cet événement vous fera découvrir les multiples façons de transmettre, graver et raconter le monde à travers les âges !

Parvis de l’école Joliot-Curie 42 rue de Suzon, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le stand proposé par les Éditions Fedora « J’écris ton nom » vous invite à un voyage au cœur des écritures !

©PierreDejarnac