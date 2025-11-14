Jef Guillon Electro Set L’Atelier Galerie Toucy

Jef Guillon Electro Set

L’Atelier Galerie 7 Rue Paul Bert Toucy Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Venez partager avec nous une soirée festive avec JEF GUILLON ELECTRO SET ! Et comme invités des jeunes qui présenteront musique, dessin et scénographie, le résultat du travail réalisé pendant les vacances avec Emmanuel Lagarde. Ce ne sera pas la première soirée Electro de Jef Guillon! Il est déjà venu l’hiver 2022! Cette soirée là il faisait -9 °C dehors mais nous avons chauffé et illuminé l’ambiance !!!

L’entrée est libre et gratuite, avec la possibilité de soutenir l’association avec une adhésion. .

L’Atelier Galerie 7 Rue Paul Bert Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@alecasanovas.com

English : Jef Guillon Electro Set

German : Jef Guillon Electro Set

Italiano :

Espanol :

L’événement Jef Guillon Electro Set Toucy a été mis à jour le 2025-11-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !