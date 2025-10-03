JEFF HOFFMAN & HOT BARBECUE BAND – LE M. MUSEE DU VIN Paris
JEFF HOFFMAN & HOT BARBECUE BAND Début : 2025-10-03 à 19:00. Tarif : – euros.
LE M. MUSEE DU VIN – PARIS :JEFF HOFFMAN & HOT BARBECUE BANDOuverture : 19h00 / Début du Concert : 20h00 / Fin du Concert : 23h00Entre Chicago, Los Angeles et le Brésil, le guitariste et chanteur « Jumpin’ » Jeff Hoffman a joué le blues et le jazz dans le monde entier. Formé par Joe Pass et John Scofield, il a également joué avec Luther Allison et Lucky Peterson. Quintessence du jazz qui groove, entre swing et funk, son Hot Barbecue Band accompagne les dîners avec une belle dose d’épices…Personnel : * Jeff Hoffman (guitare, chant), * Philippe Petit (orgue), * Jean-Jacques Elangué (sax ténor), * François Morin (dm).
LE M. MUSEE DU VIN 5 SQUARE CHARLES DICKENS 75016 Paris 75