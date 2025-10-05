JEFF MILLS – ATABAL Biarritz

JEFF MILLS Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

ATABAL PRÉSENTE : JEFF MILLSLe projet Tomorrow Comes The Harvest est né sous l’impulsion du producteur et DJ américain Jeff Mills – passé maître depuis 35 ans dans l’art de propulser la techno sur des nouveaux territoires – et du batteur franco-nigérian Tony Allen – pilier de l’afrobeat au parcours riche et protéiforme. Paru en 2018, l’album live Tomorrow Comes The Harvest témoigne de la première incarnation de ce projet, où le claviériste Jean-Phi Dary complète un trio particulièrement affuté. Après la disparition de Tony Allen au triste printemps 2020, Jeff Mills choisit de réinventer le groupe en y invitant le joueur de tablas indien Prabhu Edouard. Consignées sur l’album Evolution publié en 2022, les longues plages imaginées par le trio trouvent une beauté solaire et hypnotisante. La fusion des percussions électroniques, synthétiseurs et tablas dessine un chemin vers la transe, au cœur de magnifiques paysages changeants.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ATABAL Allée du Moura 64200 Biarritz 64