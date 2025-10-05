JEFF MILLS – JEFF MILLS – TOMORROW COMES THE HARVEST – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

JEFF MILLS – JEFF MILLS – TOMORROW COMES THE HARVEST Début : 2026-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Tomorrow Comes The Harvest est le fruit des efforts cumulés de musiciens talentueux et de leur vision sur ce qui rend l’art de la musique si spécial, une théorie initiée et mise en œuvre par le créateur de l’Afro Beat et batteur nigérian Tony Allen, aujourd’hui décédé, et par la techno de Detroit de Jeff Mills. Tous deux appartiennent à cette tradition qui utilise la musique pour atteindre des niveaux de conscience plus élevés, auxquels s’ajoute le claviériste chevronné Jean – Phi Dary.Jeff Mills, Tony Allen et Jean – Phi Dary ont effectué des tournées internationales jusqu’à la mort prématurée de Tony Allen en 2020. Cependant, les fondements du concept étaient cimentés et prêts à être poursuivis. Mills reconfigure le concept pour qu’il fonctionne à nouveau comme un trio et invite Prabhu Edouard, virtuose du tabla, à se joindre au concept. Tomorrow Comes The Harvest est une exploration de l’inconnu, une transcendance par l’entrecroisement de sons et de rythmes à travers un ensemble de mouvements d’improvisation.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17