Jeff Panacloc LDLC Arena Décines-Charpieu

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Préparez-vous à entrer dans un monde où l’humour flirte avec l’absurde et la ligne rouge et où les rires sont garantis à 1000% ! Jeff Panacloc revient et vous fait découvrir son univers aussi fantastique que décalé.

English :

Get ready to enter a world where humor flirts with the absurd and the red line, and where laughter is guaranteed at 1000%! Jeff Panacloc returns to share his fantastically offbeat world with you.

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, in eine Welt einzutreten, in der der Humor mit dem Absurden und der roten Linie flirtet und das Lachen zu 1000% garantiert ist! Jeff Panacloc kehrt zurück und zeigt Ihnen seine ebenso fantastische wie schräge Welt.

Italiano :

Preparatevi a entrare in un mondo dove l’umorismo flirta con l’assurdo e la linea rossa, e dove le risate sono garantite al 1000%! Jeff Panacloc è tornato ed è pronto a mostrarvi il suo mondo fantastico e anticonformista.

Espanol :

Prepárate para entrar en un mundo donde el humor coquetea con el absurdo y la línea roja, ¡y donde la risa está garantizada al 1000%! Jeff Panacloc está de vuelta y listo para mostrarte su mundo fantástico y fuera de lo común.

