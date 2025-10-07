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Jeff Panacloc LDLC Arena Décines-Charpieu

Jeff Panacloc LDLC Arena Décines-Charpieu dimanche 13 décembre 2026.

Lieu : LDLC Arena

Adresse : 5 Avenue Simone Veil

Ville : 69150 Décines-Charpieu

Département : Rhône

Début : dimanche 13 décembre 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 35 35

Décines-Charpieu

Jeff Panacloc

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 14:30:00
fin : 2026-12-13 20:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Préparez-vous à entrer dans un monde où l’humour flirte avec l’absurde et la ligne rouge et où les rires sont garantis à 1000% ! Jeff Panacloc revient et vous fait découvrir son univers aussi fantastique que décalé.
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LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Get ready to enter a world where humor flirts with the absurd and the red line, and where laughter is guaranteed at 1000%! Jeff Panacloc returns to share his fantastically offbeat world with you.

L’événement Jeff Panacloc Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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