Jeff Panacloc LDLC Arena Décines-Charpieu
Jeff Panacloc LDLC Arena Décines-Charpieu dimanche 13 décembre 2026.
Décines-Charpieu
Jeff Panacloc
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 14:30:00
fin : 2026-12-13 20:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Préparez-vous à entrer dans un monde où l’humour flirte avec l’absurde et la ligne rouge et où les rires sont garantis à 1000% ! Jeff Panacloc revient et vous fait découvrir son univers aussi fantastique que décalé.
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LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Get ready to enter a world where humor flirts with the absurd and the red line, and where laughter is guaranteed at 1000%! Jeff Panacloc returns to share his fantastically offbeat world with you.
L’événement Jeff Panacloc Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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