Jeff Panacloc Le colisée Lens

Jeff Panacloc Le colisée Lens vendredi 26 septembre 2025.

Jeff Panacloc Le colisée

12 rue de Paris Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Préparez-vous à franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et à plonger dans un univers où l’humour flirte avec l’absurde

Dans The Jeff Panacloc Company , chaque personnage détraqué vous promet une soirée délirante et inoubliable. Rejoignez cette troupe fantastique et vivez une expérience immersive unique qui vous laissera transformé et léger. .

12 rue de Paris Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 08 18 billetterie@mairie-lens.fr

English :

Prepare to enter Jeff Panacloc’s secret office and plunge into a world where humor flirts with the absurd

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, durch die Türen von Jeff Panaclocs Geheimbüro zu gehen und in eine Welt einzutauchen, in der Humor mit Absurdität flirtet

Italiano :

Preparatevi a varcare le porte dell’ufficio segreto di Jeff Panacloc e a immergervi in un mondo in cui l’umorismo flirta con l’assurdo

Espanol :

Prepárate para cruzar las puertas de la oficina secreta de Jeff Panacloc y sumergirte en un mundo donde el humor coquetea con lo absurdo

L’événement Jeff Panacloc Le colisée Lens a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de Lens-Liévin