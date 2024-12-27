JEFF PANACLOC Saint-Dizier
JEFF PANACLOC Saint-Dizier vendredi 6 février 2026.
JEFF PANACLOC
Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 36 – 36 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Tout public
Entrez dans le bureau secret de Jeff Panacloc et découvrez un univers hilarant où l’absurde règne. Une troupe de personnages déjantés vous entraîne dans une soirée immersive et inoubliable, pleine de rires et de surprises. .
Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JEFF PANACLOC Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne