JEFF PANACLOC

Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Tout public

Entrez dans le bureau secret de Jeff Panacloc et découvrez un univers hilarant où l’absurde règne. Une troupe de personnages déjantés vous entraîne dans une soirée immersive et inoubliable, pleine de rires et de surprises. .

Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEFF PANACLOC Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne