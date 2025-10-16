J’effectue la réparation de vêtements en laine, par la technique du remaillage Maison des Arts du fil Rennes

Sur inscription

La maison des arts du fil recherche des personnes sachant remailler les pulls et lainages. La mission de bénévole consiste à réparer des vêtements en lainage avec la technique du remaillage invisible.

Il ne s’agit pas de juste de savoir combler un trou dans une maille pour dire qu’il soit « remaillé ». Un.e remailleur.se remplacera tous les fils cassés pour reconstituer tous les rangs manquants. Il/Elle va refabriquer les mailles, les remonter colonne par colonne et enfin raccorder l’ensemble aux rangs intacts du tricot.

L’association recherche des personnes sachant pratiquer ces techniques de réparation. Nous sommes sollicités par de nombreux adhérents qui souhaitent faire réparer leur lainage. Les professionnels ne sont plus formés à ces techniques.

La mission est ouverte aux personnes handicapées.

Maison des Arts du fil 12 cours de bohème 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine