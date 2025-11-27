JEFFOU LE GNOU – COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries

JEFFOU LE GNOU Début : 2026-03-22 à 17:00. Tarif : – euros.

Sans concession et loin du politiquement correct, il nous raconte avec beaucoup d’autodérision, combien son poids a pesé dans sa vie. Les femmes, le sport, la nourriture, les vêtements, et tout ce qui fait partie de la vie ordinaire, est un problème lorsque vous pesez plus de 200 kg… Ce brut de décoffrage nous confesse, souvent sans aucune pudeur, ce qu’il a vécu dans son combat contre le regard des autres et surtout, contre son propre corps.

COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE LA PALMERAIE C.CIAL 13480 Cabries 13