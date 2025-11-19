JEFFOU LE GNOU – LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus

JEFFOU LE GNOU Début : 2025-12-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Le Forum met à l’honneur l’île de beauté avec le spectacle aux saveurs corsées de Jeffou le Gnou, précédé par une 1ère partie signée par Didier Ferrari. La soirée sera placée sous le signe de la musique et de la convivialité corse.« Je précise que les personnes qui ne sont pas vaccinées contre la rage n’auront pas accès aux trois premiers rangs afin de les préserver de toute contamination. »Coupe de cheveux d’orang-outan, regard de gnou, caractère de cochon, ne vous fiez pas à son physique de Néandertal, ce mini zoo à lui tout seul est un humain. Sans concession et loin du politiquement correct, il nous raconte avec beaucoup d’autodérision, combien son poids a pesé dans sa vie.Les femmes, le sport, la nourriture, les vêtements, et tout ce qui fait partie de la vie ordinaire, est un problème lorsque vous pesez plus de 200 kg…Ce brut de décoffrage nous confesse, souvent sans aucune pudeur, ce qu’il a vécu dans son combat contre le regard des autres et surtout, contre son propre corps.1ère partie : Didier Ferrari, extraits de son spectacle « Le Grand Saut ».

LE FORUM – SALLE GOUNOD 83 BOULEVARD DE LA MER 83600 Frejus 83