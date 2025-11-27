JEFFOU LE GNOU – LES TERRASSES D’ADRIEN Sannes

BASILE Début : 2026-01-28 à 21:15. Tarif : – euros.

BASILE Bon revoir c’est une heure de blagues travaillées depuis des années partout en France. C’est un moment, une rencontre, un câlin ? On verra. BON REVOIR c’est parce que dans un spectacle à peine on se dit BONJOUR, qu’on se dit AU REVOIR. Autant faire les deux direct non ? Et les majuscules c’est pour que ça rentre dans la tête.Dedans je parle de ma vie et de ce qui m’a fait (essentiellement ma mère). Cette description ne dit pas grand chose, le spectacle en dit beaucoup plus. À très bientôt.

Le Point Virgule 7 rue St Croix de la Bretonnerie 75004 Paris 75