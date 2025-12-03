Jehnny Beth + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-09 20:30 – 23:30

Gratuit : non

John & Jehn, Savages, Idles,Gorillaz, B. Gillespie, Echoes, Audiard, Anatomie d’Une Chute… autant de projets auxquels la plus anglaise des françaises est associée. Chanteuse ou actrice intense, elle est de retour avec un album cathartique qui offre un espace viscéral pour hurler et se sentir vivant dans un monde au bord du gouffre.

STEREOLUX Nantes 44200

http://stereolux.org/jehnny-beth-1ere-partie-09032026-1930