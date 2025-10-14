L’ART DU COUPLE – ESPACE DES 2 RIVES Ambes

L’ART DU COUPLE – ESPACE DES 2 RIVES Ambes mardi 14 octobre 2025.

L’ART DU COUPLE Début : 2026-05-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Une femme doit-elle faire exploser le transformateur e´lectrique de son quartier pour que son homme organise un di^ner aux chandelles ? Pourquoi offrir a` une femme un livre zen intitule´ « pratiquer le silence » peut-il e^tre mal interpre´te´ ?Est-ce une bonne ide´e de montrer a` son homme ses derniers achats de lingerie fine avant de partir au boulot si on ne veut pas arriver en retard ?Dans un VRAI DUO DE SCENE, pe´tillant et de´licieusement complice, Eve et Alex s’amusent de l’amour et de la vie a` deux, renouvelant cette the´matique universelle pour offrir rire, originalite´, fantaisie, finesse.Les zones de turbulence du couple sont passe´es au crible, rien n’e´chappe a` leur regard affute´.Suivant un rythme follement enleve´, ils s’e´mancipent des cliche´s rebattus et privile´gient la justesse des observations, l’authenticite´ du ve´cu et surtout la dro^lerie de situations quotidiennes, ou` chacun pourra se retrouver.

ESPACE DES 2 RIVES Rue Montesquieu 33810 Ambes 33