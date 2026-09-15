Jekyll Wood Le Blanc
lundi 21 juin 2027 · Le Blanc
Informations pratiques
Le Blanc
Jekyll Wood
Place de la Libération Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-06-21 21:00:00
fin : 2027-06-21
Date(s) :
2027-06-21
La ville du Blanc propose concert pour la fête de la musique l’univers de Jekyll Wood, guitariste virtuose !
Fasciné par Jeff Buckley et impacté par les sortilèges de John Mayer et Radiohead, Jekyll Wood est un électron libre qui transcende les genres.
Guitariste virtuose et mélodiste raffiné, le songwriter tourangeau nous embarque dans un road trip intérieur sophistiqué et élégant, balayant tout le spectre de la musique indé.
Mais, il ne se défait jamais d’une vision : celle d’un artiste qui semble voyager à travers les strates musicales, des plus anciennes jusqu’aux plus récentes, des plus viscérales jusqu’aux plus avant-gardistes.
Il en résulte des chansons accessibles, exigeantes et ultra mélodiques.
Depuis 2026, il repart en tournée dans une nouvelle formule en trio plus rock avec Mogan Cornebert à la batterie et Denis Pitalua à la basse pour présenter en live son dernier album. .
Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
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English :
The town of Le Blanc offers a Twist, Yéyé, rock’n roll60’s concert. Monokini.
Immediate evocation of the 60’s, gingham, sauerkraut and bananas on the head, dance halls, Salut Les Copains, the American twist?yéyé surge on French youth.
L’événement Jekyll Wood Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne
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