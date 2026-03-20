JEMA 2 coeurs à l’ouvrage Atelier céramique Hénon

JEMA 2 coeurs à l’ouvrage

Atelier céramique 2 Lieu-dit Le Pont Rado Hénon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

2 Cœurs à l’ouvrage Julie Runget Céramiste & Mélanie Piriot Brodeuse

Au programme:

Vendredi de 12h à 16h30

Cuisson Raku Démo -si le temps le permet, c’est en extérieur- avec Julie Runget et quelques élèves de ses ateliers hebdomadaires

Samedi et Dimanche de 10h à 18h Exposition Vente & Démonstrations

Mélanie Piriot de ON EN FAIT TOUT UN MONDE est Brodeuse main , elle est l’invitée de Julie. Elle vous présentera son travail et différentes techniques de broderie qu’elle utilise dans ses ouvrages comme des travaux de broderie à l aiguille et de la broderie au crochet de Lunéville (+ d’infos, ci-dessous)

&

Julie Runget est Sculpteure et Céramiste , elle vous accueillera dans son nouvel atelier et vous dévoilera secrets et tour de main entre les moules, le four et les pains d’argiles. .

Atelier céramique 2 Lieu-dit Le Pont Rado Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 70 95 37

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English :

L’événement JEMA 2 coeurs à l’ouvrage Hénon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor