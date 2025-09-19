JEMA 2026 AFPMA Association Française du Poêle Maçonné Artisanal Route d’Aubusson Felletin
JEMA 2026 AFPMA Association Française du Poêle Maçonné Artisanal Route d’Aubusson Felletin vendredi 10 avril 2026.
JEMA 2026 AFPMA Association Française du Poêle Maçonné Artisanal
Route d’Aubusson LMB Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-10 12:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Formation en construction de poêles de masse et promotion du métier
Vendredi
10h à 12h et 14h à 16h Visite de l’atelier et atelier ludique et pédagogique. Découvrez le poêle de masse en mettant la main à la pâte. Sur des briques réfractaires, petits et grands pourront s’essayer à la pose d’enduit terre et de de faïence. .
Route d’Aubusson LMB Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 27 58 75 contac@afpma.pro
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English : JEMA 2026 AFPMA Association Française du Poêle Maçonné Artisanal
L’événement JEMA 2026 AFPMA Association Française du Poêle Maçonné Artisanal Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin