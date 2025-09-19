JEMA 2026 AFPMA Association Française du Poêle Maçonné Artisanal Route d’Aubusson Felletin

JEMA 2026 AFPMA Association Française du Poêle Maçonné Artisanal

Route d’Aubusson LMB Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-10 12:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Formation en construction de poêles de masse et promotion du métier

Vendredi

10h à 12h et 14h à 16h Visite de l’atelier et atelier ludique et pédagogique. Découvrez le poêle de masse en mettant la main à la pâte. Sur des briques réfractaires, petits et grands pourront s’essayer à la pose d’enduit terre et de de faïence. .

Route d’Aubusson LMB Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 27 58 75 contac@afpma.pro

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English : JEMA 2026 AFPMA Association Française du Poêle Maçonné Artisanal

L’événement JEMA 2026 AFPMA Association Française du Poêle Maçonné Artisanal Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin