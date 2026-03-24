JEMA 2026 Association PANG ! La gare

Avenue de la Gare Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Tiers lieu local cantine et café associatif, programmation socio-culturel

Vendredi Samedi Dimanche

10h à 17h Café

12h à 14h Cantine

Samedi

15h et 16h30 visites commentées de la gare gratuit

Dimanche

13h30 à 17h Atelier sculpture de cuillère en bois avec Anna Haie 20€ sur réservation

09 72 55 49 91 .

Avenue de la Gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 55 49 91 lieu@panglagare.com

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English : JEMA 2026 Association PANG ! La gare

L’événement JEMA 2026 Association PANG ! La gare Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin