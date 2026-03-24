JEMA 2026 Association PANG ! La gare Felletin
JEMA 2026 Association PANG ! La gare Felletin vendredi 10 avril 2026.
JEMA 2026 Association PANG ! La gare
Avenue de la Gare Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
Tiers lieu local cantine et café associatif, programmation socio-culturel
Vendredi Samedi Dimanche
10h à 17h Café
12h à 14h Cantine
Samedi
15h et 16h30 visites commentées de la gare gratuit
Dimanche
13h30 à 17h Atelier sculpture de cuillère en bois avec Anna Haie 20€ sur réservation
09 72 55 49 91 .
Avenue de la Gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 55 49 91 lieu@panglagare.com
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English : JEMA 2026 Association PANG ! La gare
L’événement JEMA 2026 Association PANG ! La gare Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin