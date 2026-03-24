JEMA 2026 Association tissage Felletin (ATF) Jacques NAVAUX (Asso FPE) Felletin
JEMA 2026 Association tissage Felletin (ATF) Jacques NAVAUX (Asso FPE) Felletin vendredi 10 avril 2026.
JEMA 2026 Association tissage Felletin (ATF) Jacques NAVAUX (Asso FPE)
6 Route d’Aubusson Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
Tissage
Démonstrations et initiation au tissage, filage au rouet, exposition autour de la laine de Creuse.
Vendredi
10h à 12h30 Montage de la chaîne sur métier 4 cadres
Samedi Dimanche
10h à 12h Initiation au tissage 4 cadres 10-15 minutes sur demande
Vendredi Samedi Dimanche
14h à 16h30 Initiation au tissage 4 cadres 10-15 minutes sur demande
Vendredi Samedi Dimanche
9h30 à 12h30 et 14h à 17h Ateliers sur demande Démonstrations par Jacques NAVAUX Tisserand .
6 Route d’Aubusson Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 13 46
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English : JEMA 2026 Association tissage Felletin (ATF) Jacques NAVAUX (Asso FPE)
L’événement JEMA 2026 Association tissage Felletin (ATF) Jacques NAVAUX (Asso FPE) Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin