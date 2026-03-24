JEMA 2026 Association tissage Felletin (ATF) Jacques NAVAUX (Asso FPE)

6 Route d’Aubusson Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Tissage

Démonstrations et initiation au tissage, filage au rouet, exposition autour de la laine de Creuse.

Vendredi

10h à 12h30 Montage de la chaîne sur métier 4 cadres

Samedi Dimanche

10h à 12h Initiation au tissage 4 cadres 10-15 minutes sur demande

Vendredi Samedi Dimanche

14h à 16h30 Initiation au tissage 4 cadres 10-15 minutes sur demande

Vendredi Samedi Dimanche

9h30 à 12h30 et 14h à 17h Ateliers sur demande Démonstrations par Jacques NAVAUX Tisserand .

6 Route d’Aubusson Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 13 46

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English : JEMA 2026 Association tissage Felletin (ATF) Jacques NAVAUX (Asso FPE)

L’événement JEMA 2026 Association tissage Felletin (ATF) Jacques NAVAUX (Asso FPE) Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin